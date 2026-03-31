Un nuovo audio inedito è stato diffuso, nel quale si ascoltano le dichiarazioni di Manuela Bianchi. Secondo quanto riportato, Pierina Paganelli avrebbe consigliato a Bianchi di dire che Louis Dassilva si trovava in garage. Bianchi avrebbe inoltre riferito di essere stata indotta a dichiarare di aver visto Dassilva la mattina successiva.

Manuela Bianchi non avrebbe visto realmente Louis Dassilva nei garage di via del Ciclamino la mattina successiva all’omicidio di Pierina Paganelli. Sarebbe stata indotta, piuttosto, a riferirlo per alleggerire la sua posizione. Sarebbe questo il contenuto di un audio mostrato in anteprima da Le Iene e riproposto a Dentro la notizia. La voce è quella di Serena Badia, la moglie di Loris Bianchi, che dice chiaramente che “loro (i pm, nda), le hanno detto: ‘Tu devi dire che hai visto Louis e che l’hai coperto‘”. L’audio inedito su Manuela Bianchi Lunedì 30 marzo Le Iene hanno pubblicato un estratto audio di una chat vocale tra Serena Badia, moglie di Loris Bianchi (fratello di Manuela) e Valentina Pelissier, l’amante di Davide Barzan che è il consulente legale di Manuela Bianchi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pierina Paganelli, a Manuela Bianchi "hanno detto di dire che Louis era in garage": spunta un audio inedito

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