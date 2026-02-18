Papa Leone | Chiesa segno di riconciliazione in mezzo a un’umanità frammentata

La Chiesa è segno di riconciliazione in mezzo a un’umanità frammentata. Queste le parole di Leone XIV durante l’udienza generale del mercoledì nel primo giorno di Quaresima. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Papa Leone XIV: umanità affamata di umanitàPapa Leone XIV riflette sulla condizione dell’umanità, evidenziando il desiderio di bene e pace che accomuna le persone.

