Papa Leone | Chiesa segno di riconciliazione in mezzo a un’umanità frammentata
Papa Leone XIV ha affermato che la Chiesa rappresenta un punto di riconciliazione in un mondo diviso, durante l’udienza generale del primo giorno di Quaresima. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui molte persone cercano di superare le divisioni sociali e culturali. Leone ha sottolineato come la Chiesa possa offrire un esempio di unità, anche in tempi di conflitto. Durante l'incontro, ha ricordato anche le iniziative della Chiesa per aiutare le comunità in difficoltà, come le missioni in zone colpite dalla guerra.
La Chiesa è segno di riconciliazione in mezzo a un’umanità frammentata. Queste le parole di Leone XIV durante l’udienza generale del mercoledì nel primo giorno di Quaresima. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Papa Leone XIV: umanità affamata di umanitàPapa Leone XIV riflette sulla condizione dell’umanità, evidenziando il desiderio di bene e pace che accomuna le persone.
Leggi anche: Non c’è riconciliazione duratura senza un traguardo comune. Le parole di Papa Leone al Libano
Papa Leone: Chiesa segno di riconciliazione in mezzo a un'umanità frammentata
Argomenti discussi: Il Papa: Ostia non si rassegni a una cultura del sopruso, i giovani sono la speranza; Papa Leone XIV e i Padri della Chiesa: un legame profondo e vivo; Messaggio di Papa Leone XIV per la Quaresima 2026; Il primo Mercoledì delle Ceneri di Papa Leone XIV.
Papa Leone: «La Chiesa è segno di unità e di riconciliazione tra i popoli»Il Pontefice continua la catechesi sui documenti conciliari cominciando a spiegare la Costituzione dogmatica Lumen Gentium sulla natura della Chiesa. E sottolinea che è nella ecclesia che l’umanità ... famigliacristiana.it
Udienza Generale 18 febbraio 2026, Papa Leone XIV: la Chiesa è segno vivo della nostra unione con DioNell’udienza di oggi, Papa Leone ci ricorda che la Chiesa è sacramento: segno e strumento dell'unione con Dio e con l'umanità intera. lalucedimaria.it
Il saluto ai pellegrini di Papa Leone XIV nell'udienza generale del Mercoledì delle Ceneri mdst.it/4rq4WPj facebook
Quaresima, papa Leone: "Digiuniamo da azioni e commenti che feriscono gli altri" #papaleonexiv x.com