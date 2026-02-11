Sea Ambiente cerca spazzino
Sea Ambiente di Viareggio apre un bando per trovare nuovi spazzini. L’azienda cerca personale con contratto a tempo determinato o indeterminato, per lavorare nel settore della raccolta, dello spazzamento e della tutela del territorio. La selezione avviene tramite titoli ed esame, e riguarda figure di livello D1.
BANDO PER OPERATORE ECOLOGICO A SEA AMBIENTE VIAREGGIO. Avviso di selezione privatistica ad evidenza pubblica, per titoli ed esame per personale a tempo determinato eo indeterminato per il profilo professionale di: “Operatore livello D1 Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio e Addetto livello D1 Area officina e servizi generali del CCNL Servizi Ambientali–Utilitalia”. Per partecipare alla selezione i candidati, a pena di esclusione, dovranno inviare la domanda di partecipazione (redatta in lingua italiana) e la documentazione elencata nel presente Avviso, esclusivamente per via telematica, tramite il link: https:selezione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
