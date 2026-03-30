Caro carburante Trasportunito | Fermo dei tir dal 20 al 25 aprile

Tra il 20 e il 25 aprile, i tir si fermeranno in segno di protesta, anche senza autorizzazione ufficiale. Il segretario del sindacato ha annunciato che l’azione proseguirà comunque e ha spiegato che il fermo riguarda veicoli di diverse aziende di trasporto. La decisione arriva in un periodo di tensione tra i rappresentanti del settore e le autorità competenti.

Il caro carburante dovuto al conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran sta minando la possibilità di lavorare a centinaia di migliaia di professionisti che hanno bisogno dei combustibili per poter esercitare la propria professione: tra questi, gli autotrasportatori. In virtù di questa situazione che non accenna a migliorare, il sindacato Trasportounito ha annunciato un fermo nazionale dei tir dal 20 al 25 aprile prossimi. Braccia incrociate, quindi, per i camionisti che prenderanno parte alla mobilitazione più grande del settore dopo quella indetta e svoltasi nel gennaio del 2012., "Il fermo nazionale è stato proclamato dal 20 al 25 aprile prossimi, nonostante le controindicazioni espresse dalla commissione Garanzia sciopero. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Caro carburante, Trasportunito: "Fermo dei tir dal 20 al 25 aprile" Articoli correlati Al via il taglio delle accise per 20 giorni contro il caro carburantePer aiutare i cittadini alle prese con l’aumento dei prezzi del carburante, il governo ha varato un decreto che prevede il taglio delle accise in... Guerra in Iran, da aprile carenze di carburante per aerei: “A rischio i voli a lungo a raggio”. Caro biglietti in arrivoLe vacanze e i viaggi di Pasqua potrebbero non essere immuni da ripercussioni legate alla guerra in Iran.