Caro carburante sciopero tir dal 20 al 25 aprile

Dal 20 al 25 aprile, i tir sono chiamati a fermarsi in segno di protesta contro il rialzo dei prezzi del carburante. La decisione di fermare le attività riguarda l’intero settore dei trasporti su strada, e la protesta si svolge in un periodo di crescente preoccupazione per i costi energetici. La mobilitazione coinvolge numerose associazioni di trasportatori e si concentra sulla questione dei prezzi del carburante.

Il caro carburante torna al centro delle tensioni nel settore dei trasporti, con lo sciopero dei tir annunciato dal 20 al 25 aprile. La mobilitazione arriva in un contesto di prezzi in continuo aumento, con il gasolio che ha superato i 2 euro al litro e una situazione definita ormai insostenibile dalle principali associazioni di categoria. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio del diesel ha raggiunto circa 2,059 euro al litro, con punte superiori sulle autostrade. In crescita anche la benzina, arrivata intorno a 1,75 euro al litro. Un livello che pesa direttamente sui costi operativi delle imprese di trasporto, già sotto pressione negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Caro carburante, sciopero tir dal 20 al 25 aprile Articoli correlati Caro carburante, Trasportunito: "Fermo dei tir dal 20 al 25 aprile"Il caro carburante dovuto al conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran sta minando la possibilità di lavorare a centinaia di migliaia di... Caro carburanti, i tir si fermano dal 20 al 25 aprileIl gasolio resta sopra i 2 euro e continua a salire, e i camionisti scendono in piazza. Carl Barks Legacy through Goin' Quackers Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Caro carburanti, i tir si fermano dal 20 al 25 aprile; Caro carburante, Trasportunito: Fermo dei tir dal 20 al 25 aprile; Gasolio sopra i due euro, stop dei tir dal 20 al 25 aprile: i camionisti scendono in piazza; Gasolio sempre più caro: i tir si fermano per una settimana. Sciopero dei tir contro il caro carburante dal 20 al 25 aprileIl gasolio resta sopra i 2 euro e continua a salire, e i camionisti scendono in piazza. Trasporto unito proclama il fermo nazionale dei tir dal 20 al 25 aprile, Unatras indice assemblee permanenti nel ... tg24.sky.it Parigi, protesta dei trasporti contro il caro carburante: traffico in tilt sulla tangenziale. Il video Link nei commenti facebook Parigi, protesta dei trasporti contro il caro carburante: traffico in tilt sulla tangenziale. Il video x.com