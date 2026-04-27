L’altra voce dell’Iran | il 25 Aprile la piazza contesa

Il 25 aprile a Milano si è svolta una grande manifestazione che ha coinvolto più di centomila persone, attirando l’attenzione dei media italiani. Durante l’evento si sono verificati alcuni episodi di tensione tra i partecipanti e le forze dell’ordine. La manifestazione ha rappresentato un momento di aggregazione e di espressione pubblica, con diversi gruppi che si sono radunati nelle strade della città.

Durante la manifestazione del 25 aprile a Milano, che ha visto la partecipazione di oltre centomila persone, diversi episodi di tensione hanno attirato l’attenzione dei media. In molte ricostruzioni giornalistiche, questi gruppi sono stati identificati principalmente come appartenenti alla cosiddetta “Brigata Ebraica”. Ma questa narrazione è incompleta. Una parte rilevante dei gruppi organizzati presenti non era composta esclusivamente da sostenitori israeliani, bensì anche da un nucleo di iraniani di orientamento monarchico, legati alla figura di Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo Scià. Si tratta di ambienti della diaspora iraniana di destra che, negli ultimi anni, hanno assunto posizioni apertamente favorevoli a un intervento militare contro l’Iran e vicine a settori politici internazionali interventisti.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate 25 aprile a Bologna, il programma tra cerimonie istituzionali e concerti. Corteo da piazza dell’UnitàBologna, 23 aprile 2026 — Bologna si prepara a vivere il 25 aprile con un programma ricchissimo che intreccia cerimonie istituzionali e un fitto... Leggi anche: 25 aprile. Smeriglio: in piazza al fianco dell’Anpi e degli antifascisti Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Iran, negoziati di nuovo nel caos. La Marina italiana: 4 unità per la missione nello Stretto; Taco in action | Trump ci ripensa e all’ultimo estende il cessate il fuoco con l’Iran; Iran, l’ordine di Trump: Sparare alle navi che posano mine a Hormuz; Se dopo due mesi la guerra USA-Iran indebolisce Trump e l'economia mondiale. L’altra voce dell’Iran: il 25 Aprile, la piazza contesaTensioni a Milano: oltre alle polemiche sulla Brigata Ebraica, emerge il ruolo di gruppi organizzati della estrema destra iraniana. bergamonews.it Iran, oggi riunione di Trump sullo stallo dei negoziati e i prossimi passi - facebook.com facebook Bollette, benzina, mutui: la stangata della guerra in Iran #luce x.com