25 aprile a Bologna il programma tra cerimonie istituzionali e concerti Corteo da piazza dell’Unità

Il 25 aprile a Bologna si svolgeranno diverse cerimonie ufficiali e manifestazioni culturali in tutta la città. Tra gli eventi previsti ci sono un corteo che partirà da piazza dell’Unità e varie iniziative in musei, biblioteche e spazi sociali. La giornata vedrà anche concerti e incontri pubblici, coinvolgendo diverse aree della città e attirando cittadini e visitatori. Le celebrazioni si svolgeranno nel rispetto delle modalità stabilite dagli organizzatori.

Bologna, 23 aprile 2026 — Bologna si prepara a vivere il 25 aprile con un programma ricchissimo che intreccia cerimonie istituzionali e un fitto calendario di iniziative culturali diffuse in tutta la città, tra piazze, musei, biblioteche e spazi sociali. Un mosaico di appuntamenti che racconta la Liberazione non solo come ricorrenza, ma come memoria ancora viva e condivisa. Ci sarà anche un’iniziativa promossa dall’area antagonista. Il programma delle celebrazioni: si inizia alle 9.30. Le celebrazioni ufficiali del 25 aprile si apriranno alle 9.30 nel Chiostro della Basilica di Santo Stefano, dove sarà deposta una corona alla lapide dei Caduti in Guerra alla presenza dell’assessore Daniele Ara.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - 25 aprile a Bologna, il programma tra cerimonie istituzionali e concerti. Corteo da piazza dell’Unità Notizie correlate Parola d'ordine "festa": da San Giacomo a piazza Unità, un 25 aprile in corteo“Un grande corteo colorato attraverserà il cuore della città per ribadire i valori di libertà, pace e democrazia”. Leggi anche: 25 aprile diviso, a Milano il corteo si dividerà in 3 spezzoni. Anpi: ‘Non è bello rompere unità del fronte antifascista’ Altri aggiornamenti Temi più discussi: 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia; Le piazze del 25 aprile; 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia; Dalle strade antifasciste agli antagonisti: il percorso dei cortei del 25 aprile. 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia ... tg24.sky.it Dalle strade antifasciste agli antagonisti: il percorso dei cortei del 25 aprileCollettivi e centri sociali scendono in strada per la festa della Liberazione: Contro fascismi, guerra e governo Meloni ... bolognatoday.it GIORNATA DELLA TERRA A TRENTO: 500 STUDENTI IN CORTEO E NEI LABORATORI PER L’AMBIENTE Nella giornata della terra oggi a Trento, dalla scuola la mobilitazione per imparare a rispettare l’ambiente Il corteo dal parco delle Albere fino in Piazz - facebook.com facebook #Roma #viabilità #Atac Sabato, dalle 10,30 alle 13, corteo da piazza delle Camelie a via Molfetta lungo via dei Castani, piazza dei Mirti, piazza dei Gerani, via Filippo Parlatore, via Federico Delpino, via Emilio Chiovenda, viale delle Orchidee e via dei Gelsi. x.com