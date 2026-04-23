25 aprile a Bologna il programma tra cerimonie istituzionali e concerti Corteo da piazza dell’Unità

Da ilrestodelcarlino.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 aprile a Bologna si svolgeranno diverse cerimonie ufficiali e manifestazioni culturali in tutta la città. Tra gli eventi previsti ci sono un corteo che partirà da piazza dell’Unità e varie iniziative in musei, biblioteche e spazi sociali. La giornata vedrà anche concerti e incontri pubblici, coinvolgendo diverse aree della città e attirando cittadini e visitatori. Le celebrazioni si svolgeranno nel rispetto delle modalità stabilite dagli organizzatori.

Bologna, 23 aprile 2026 — Bologna si prepara a vivere il 25 aprile con un programma ricchissimo che intreccia cerimonie istituzionali e un fitto calendario di iniziative culturali diffuse in tutta la città, tra piazze, musei, biblioteche e spazi sociali. Un mosaico di appuntamenti che racconta la Liberazione non solo come ricorrenza, ma come memoria ancora viva e condivisa. Ci sarà anche un’iniziativa promossa dall’area antagonista.  Il programma delle celebrazioni: si inizia alle 9.30. Le celebrazioni ufficiali del 25 aprile si apriranno alle 9.30 nel Chiostro della Basilica di Santo Stefano, dove sarà deposta una corona alla lapide dei Caduti in Guerra alla presenza dell’assessore Daniele Ara.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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