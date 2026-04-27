L' altra faccia dello spettacolo l' invasione di meduse ferma i pescatori | Danni incalcolabili

Un'ampia invasione di meduse ha causato problemi ai pescatori nelle acque tra Muggia e Monfalcone. La presenza massiccia di questi organismi marini ha impedito alle imbarcazioni di operare normalmente, causando danni economici significativi. La situazione ha attirato l'attenzione sulla difficoltà di mantenere l’attività nella zona, con i pescatori che segnalano perdite e impedimenti alla pesca tradizionale. La criticità si aggiunge alle sfide già esistenti nel settore.

“Potresti correre da Muggia a Monfalcone senza andare a fondo”. Tutto molto bello, da immortalare e rendere virale, se non fosse che la spettacolare ed ennesima invasione di meduse produce delle significative criticità per i pescatori triestini, con danni all'economia dei pochi rimasti che ormai.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Quanto valgono i dati? L’ex generale Rapetto: “Danni incalcolabili dai dossier”Roma, 21 aprile 2026 – “Se quello in cui si mescolano dossier e spionaggio fosse un film ci si domanderebbe se lo sceneggiatore non ha esagerato”. “Era il più bello d’Italia!”. Città italiana devastata dal maltempo: danni incalcolabiliMattinata di forte criticità nel Sud Italia, con Calabria e Sicilia interessate dagli effetti del Mega Ciclone Nils, una perturbazione di origine...