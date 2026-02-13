Era il più bello d’Italia! Città italiana devastata dal maltempo | danni incalcolabili

Era il più bello d’Italia! Giovanni Russo, il famoso calciatore originario di Tropea, ha visto la sua città natale devastata dal maltempo che si è abbattuto questa mattina nel Sud Italia. La Calabria, insieme alla Sicilia, si trova di nuovo sotto assedio di Nils, il Mega Ciclone proveniente dall’Atlantico, che ha portato venti fortissimi e onde alte come non si vedeva da anni. La distruzione ha colpito in particolare le zone costiere, dove le onde hanno invaso le strade e le case sono state danneggiate.

Mattinata di forte criticità nel Sud Italia, con Calabria e Sicilia interessate dagli effetti del Mega Ciclone Nils, una perturbazione di origine atlantica che ha colpito il bacino del Tirreno con vento intenso e mare molto agitato. L’episodio arriva a poche settimane dal ciclone Harry, in un contesto meteorologico caratterizzato da fenomeni ripetuti e particolarmente severi. Le prime misurazioni disponibili indicano condizioni di vento assimilabili a raffiche da uragano. A Messina, in particolare, sono stati segnalati valori fino a 155 kmh sul Monte Craparo, quota 880 metri, intensità comparabili a un uragano di 2ª categoria secondo la scala Saffir-Simpson. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Era il più bello d’Italia!”. Città italiana devastata dal maltempo: danni incalcolabili Approfondimenti su era bello Emergenza Arghillà, Marino: "Danni sociali e umani prodotti dal quartiere sono incalcolabili" L’emergenza ad Arghillà evidenzia una situazione complessa e radicata, con danni sociali e umani di difficile quantificazione. Maltempo a Reggio Calabria, distrutto da una mareggiata il Lungomare: “Il chilometro più bello d’Italia” Maltempo a Reggio Calabria: il Lungomare, definito il “chilometro più bello d’Italia”, è stato completamente distrutto da una violenta mareggiata causata dal passaggio del Mega Ciclone Nils, una tempesta di origine atlantica che questa mattina ha investito il Tirreno con onde alte e intense raffiche di vento. Ultime notizie su era bello Argomenti discussi: Questo gioco di Dragon Ball era una brutta copia di Budokai Tenkaichi... ma lo amavo; Dalle foibe all'esilio: il dovere della memoria per non dimenticare chi eravamo; Con Stefano Carrer una riflessione sulla resilienza del Giappone; Dalmaso snowboard di bronzo. Il più bello del mondo. Addio a Björn Andrésen,. Tadzio in Morte a VeneziaEra Tadzio di Morte a Venezia. Il volto botticelliano, con i capelli lunghi, biondi, sciolti sulle spalle: gli occhi grigi, color dell’acqua, che avevano colpito Visconti. E che facevano innamorare, ... quotidiano.net Il cane più bello del mondo? E' il dobermann Penny... nella buferaIl cane più bello del mondo? E' il dobermann pinscher Penny. Ha sì conquistato il premio più ambito negli Usa, ma in Europa è polemica: ecco perché. tgcom24.mediaset.it Mister Gigi De Canio è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Napoli ko in Coppa Italia. Che partita ha visto "C'è da certificare la crescita del Como come personalità e mentalità, ma anche come qualità di gioco. Era bello da vedere all'inizio, - facebook.com facebook