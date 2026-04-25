Marc Marquez epico a Jerez | cade cambia moto ma vince lo stesso la Sprint davanti a Bagnaia

Da fanpage.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Gran Premio di Spagna a Jerez, il pilota spagnolo ha subito una caduta durante la Sprint Race a causa delle condizioni di pioggia, perdendo alcune posizioni in classifica. Dopo aver cambiato moto, è riuscito a riprendere ritmo e a conquistare la vittoria davanti a due piloti italiani. La corsa si è svolta con numerosi cambi di posizione, e la vittoria finale è stata decisa nel corso degli ultimi giri.

Marc Marquez cade sul bagnato, scivola in classifica ma riesce a recuperare e vince la Sprint Race del GP Spagna davanti agli italiani Bagnaia e Morbidelli.🔗 Leggi su Fanpage.it

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