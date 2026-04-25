Marc Marquez epico a Jerez | cade cambia moto ma vince lo stesso la Sprint davanti a Bagnaia

Durante il Gran Premio di Spagna a Jerez, il pilota spagnolo ha subito una caduta durante la Sprint Race a causa delle condizioni di pioggia, perdendo alcune posizioni in classifica. Dopo aver cambiato moto, è riuscito a riprendere ritmo e a conquistare la vittoria davanti a due piloti italiani. La corsa si è svolta con numerosi cambi di posizione, e la vittoria finale è stata decisa nel corso degli ultimi giri.

Marc Marquez cade sul bagnato, scivola in classifica ma riesce a recuperare e vince la Sprint Race del GP Spagna davanti agli italiani Bagnaia e Morbidelli.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate MotoGp Spagna, Marc Marquez vince la gara Sprint davanti a Bagnaia(Adnkronos) – Marc Marquez torna dopo 245 giorni e vince la gara Sprint del Gp di Spagna di MotoGp a Jarez de la Frontera davanti al compagno di... MotoGP Spagna, Marc Marquez vince la Sprint sotto la pioggia. Secondo Bagnaia. Cade BezzecchiJerez (Spagna), 25 aprile 2026 – Marc Marquez è uscito vincitore dalla caotica e piovosa Sprint Race di Jerez. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Marc Márquez ko ai Laureus, Alcaraz vince il premio di Sportivo dell’Anno; Gran Premio di Spagna: le gare più belle corse a Jerez; Marc Marquez e Pedro Acosta pronti a dare fuoco alla rivalità con Ducati: i tifosi spagnoli della MotoGP esploderanno?. Marc Marquez epico a Jerez: cade, cambia moto ma vince lo stesso la Sprint davanti a BagnaiaMarc Marquez cade sul bagnato, scivola in classifica ma riesce a recuperare e vince la Sprint Race del GP Spagna davanti agli italiani Bagnaia e Morbidelli ... fanpage.it Marc Marquez vince una folle Sprint a Jerez nonostante una caduta! Terzo ritiro per BezzecchiMarc Marquez emerge dal caos e vince sotto il diluvio la Sprint del Gran Premio di Spagna 2026, in occasione della quarta tappa stagionale del Mondiale ... oasport.it Questa la manovra di rientro in pit lane di Marc Marquez, dopo essere caduto alla Curva 13. Un episodio destinato a far discutere gli appassionati. A noi ha ricordato quella di Lewis Hamilton a Hockenheim nel 2019, quando andò a muro e per tale taglio fu pe - facebook.com facebook Marc Marquez vince contro tutti, anche contro pioggia Un acquazzone a pochi giri dalla fine rende difficilissima la Sprint, ma Marquez domina, lo seguono Bagnaia, Morbidelli e Di Giannantonio Out Bezzecchi, A Marquez, Mir, Savadori, Toprak e Martin x.com