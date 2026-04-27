Confindustria con guerra lunga rischiamo più grave crisi energetica della storia

Confindustria ha dichiarato che una guerra prolungata potrebbe portare a una crisi energetica più grave di tutte quelle precedenti. Secondo l'organizzazione, anche nel caso in cui il conflitto si concludesse immediatamente, l’effetto sulla crescita economica sarebbe limitato, pari a circa 0,1-0,3 punti percentuali. Questi dati si riferiscono all’impatto potenziale sulla crescita dell’economia nel breve termine.

"Se la guerra finisse oggi l'impatto della guerra varrebbe 0,1-0,3 punti percentuali di mancata crescita. Con una guerra più lunga, già fino a fine anno, potremmo trovarci nella più grave crisi energetica della storia, probabilmente sarebbe una crisi sistemica". Lo ha detto Alessandro Fontana, direttore del Centro studi di Confindustria in audizione sul Dfp alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato. "La nostra principale vulnerabilità è l'energia e resterà tale per altri anni: è importante adesso - visto che è la seconda volta che accade in pochi anni - mettere a terra una strategia per superarla che sia a milestone e target, come...🔗 Leggi su Lanazione.it

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