Confindustria ha lanciato un allarme riguardo alla situazione energetica in Iran, evidenziando che se il conflitto nel paese si risolvesse immediatamente, l’effetto sulla crescita economica sarebbe minimo, pari a circa lo 0,1-0,3 per cento. Tuttavia, ha avvertito che una guerra prolungata potrebbe portare a una crisi energetica senza precedenti, considerata la più grave mai registrata.

Se la guerra in Iran “finisse oggi”, l’impatto “varrebbe 0,1-0,3 punti percentuali di crescita” ma “ con una guerra lunga ” potremmo trovarci “nella più grave crisi energetica della storia “. Così il direttore del Centro Studi di Confindustria, Alessandro Fontana, nel corso dell’audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sul Documento di Finanza Pubblica. “La principale vulnerabilità del Paese è l’energia e rimarrà tale per anni”, ha sottolineato e “se la guerra arrivasse fino a giungo – ha spiegato – avremmo un incremento di costi di 7 miliardi per le imprese”. “Assetto europeo va riformato per affrontare sfide”. “La mancanza di politiche adeguate ha fatto si è che ci siamo allontanati dalla dinamica di crescita degli Stati Uniti.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, l’allarme di Confindustria: “Rischiamo la più grave crisi energetica della storia”

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