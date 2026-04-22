Malattie professionali boom a Latina Nel Lazio aumentano tumori e disturbi psichici

Nel Lazio, nel primo bimestre del 2026, sono aumentate le denunce di malattie professionali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La provincia di Latina registra la variazione più significativa, con un incremento da 151 a 261 segnalazioni. Tra le patologie segnalate ci sono tumori e disturbi psichici, che rappresentano una parte consistente delle denunce presentate.

Aumentano nel Lazio le denunce di malattia professionale nel primo bimestre del 2026 e l’incremento più marcato si registra a Latina, dove le denunce passano da 151 a 261. A dirlo la Cgil che ha analizzato i dati Inail aggiornati al 28 febbraio. "Un quadro che continua a destare forte.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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