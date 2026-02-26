Comunicato Stampa | La rivelazione un medical thriller che intreccia vizi virtù e tradimenti

Un nuovo medical thriller arriva in libreria, portando in scena un intreccio di segreti e tradimenti nascosti tra medici e pazienti. La narrazione si sviluppa tra colpi di scena e rivelazioni che tengono il lettore con il fiato sospeso fino all’ultima pagina. La storia esplora i limiti della morale e le scelte difficile di chi lavora nel settore sanitario, offrendo uno sguardo realistico e coinvolgente.