Il 2025 della salute globale | tra risultati concreti ed equilibri instabili

Il 2025 si chiude con segnali incoraggianti per la salute nel mondo. Sono stati fatti passi avanti importanti, anche se restano ancora molte sfide da affrontare. Le campagne di vaccinazione sono aumentate, e in alcuni paesi si registra una riduzione delle malattie più diffuse. Tuttavia, l’equilibrio tra i vari paesi rimane instabile e, in alcune zone, i problemi di assistenza e risorse continuano a pesare. La strada verso un futuro più sano è ancora lunga, ma i primi risultati danno speranza.

di Tommaso Tautonco, Redazione sito ASviS – Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 21 gennaio 2026 Il 2025 si chiude con segnali incoraggianti per la salute globale. Nonostante conflitti armati, crisi climatiche e tagli ai finanziamenti abbiano messo sotto pressione i sistemi sanitari di molti Paesi, interrompendo servizi essenziali e ampliando le disuguaglianze, l'anno appena trascorso ha dimostrato che la cooperazione internazionale basata su evidenze scientifiche continua a produrre risultati significativi. Lo dichiara l' Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel suo resoconto di fine anno, sottolineando i risultati che si possono raggiungere quando la salute resta una priorità globale.

