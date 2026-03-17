Durante la trasmissione Open VAR su Dazn, Dino Tommasi ha esaminato il contatto tra Sulemana e Dumfries durante la partita tra Inter e Atalanta, innescando il gol di Krstovic. Tommasi ha affermato che non c’è stato fallo di Sulemana e che la decisione di convalidare il gol è risultata corretta. La discussione si è concentrata sull’episodio tra i due giocatori e sull’interpretazione del contatto.

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© Calcionews24.com - Gol Krstovic Inter Atalanta, Dino Tommasi a Open VAR: «Non c’è fallo di Sulemana su Dumfries, contatto regolare e decisione corretta!»

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