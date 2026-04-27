L’affare dei garage al Libertà | se un posto auto costa quanto un monolocale ma le strade restano al buio
In alcune vie del quartiere Libertà, un posto auto può costare quanto un monolocale, mentre le strade rimangono spesso senza illuminazione. A mezzogiorno, l’aria si riempie di odori vari, tra il profumo della focaccia appena sfornata e le spezie delle cucine etniche, creando un’atmosfera vivace ma anche caratterizzata da umidità che sale dalle scale delle abitazioni. La situazione solleva dubbi sulla gestione degli spazi pubblici e sulla sicurezza stradale.
A mezzogiorno l’aria, in alcune vie, è un miscuglio di odori forti, il profumo della focaccia appena sfornata, si mescola alle pietanze tipiche baresi, alle spezie delle cucine africane e asiatiche, al fritto delle piccole gastronomie etniche e si, anche all’umidità che sale dalle scale dei.🔗 Leggi su Baritoday.it
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