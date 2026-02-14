Due uomini hanno oscurato le luci pubbliche a Lecce, nella zona Aria Sana, per rubare un’auto. Con le strade al buio, hanno tentato di allontanarsi con il veicolo, ma sono stati messi in fuga dalla polizia. Durante il tentativo, hanno causato un blackout temporaneo nell’illuminazione pubblica, rendendo più facile il loro tentativo.

Due uomini hanno oscurato l’illuminazione pubblica per mettere a segno un furto nella zona Aria Sana di Lecce. L’episodio si è verificato nella serata del 12 febbraio, quando gli agenti sono stati allertati dalla Sala Operativa per intensificare i controlli contro i furti di autovetture in città. Controlli straordinari e allerta per i furti d’auto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella serata del 12 febbraio sono stati predisposti servizi di controllo del territorio dal Questore della provincia di Lecce, con l’obiettivo di contrastare i diversi fenomeni di criminalità e, in particolare, i furti di autovetture. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Oscurano l'illuminazione pubblica a Lecce per rubare un'auto, strade al buio e ladri in fuga

