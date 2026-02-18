Quanto costa un garage a Firenze? Box e posti auto in città aumenti tra i più alti d’Italia

A Firenze, il costo di un garage è tra i più elevati in Italia, con aumenti che superano la media nazionale. Secondo recenti dati, un posto auto può arrivare a costare anche 30 mila euro, con un incremento rispetto agli anni passati. Molti residenti si trovano a dover spendere cifre elevate per parcheggiare nel centro storico o nelle zone più richieste. Le tariffe sono cresciute notevolmente, rendendo difficile trovare soluzioni economiche. La domanda di box auto rimane alta, anche a causa dell’aumento dei prezzi di mercato.

Firenze, 18 febbraio 2026 – A Firenze i prezzi di box e posti auto corrono più della media nazionale e si collocano tra i più alti registrati nelle grandi città italiane. È quanto emerge dalle analisi dell’Ufficio Studi di Gruppo Tecnocasa che fotografano un mercato in costante crescita. Nel dettaglio, il capoluogo toscano segna un aumento del 2,7% per i box e del 2,1% per i posti auto rispetto al secondo semestre del 2024, un risultato che pone la città subito dietro Napoli, dove gli incrementi raggiungono il 3,3% e il 2,3%. Vuoi un garage? Serve un mutuo. Dai viali al centro, prezzi alle stelle: "Fino a 70mila euro, rincari del 30%" Il dato fiorentino supera la dinamica di Milano, che registra un +2,2% per i box e un +2,3% per i posti auto, e si allinea a Roma, anch’essa in crescita con +2,7% e +2,6%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

