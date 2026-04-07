Lady Gaga ha annullato il concerto previsto a Montreal a causa di un’infezione respiratoria. La cantante interrompe così il suo tour Mayhem Ball, che avrebbe dovuto portarla sulla scena della città canadese. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle condizioni di salute dell’artista o su eventuali riprogrammazioni. La performance di Montreal non si terrà come previsto.

Lady Gaga ha annullato la sua esibizione prevista a Montreal per via di un’infezione respiratoria, interrompendo il programma del Mayhem Ball Tour. La notizia è arrivata attraverso un messaggio pubblicato sulla storia di Instagram della cantante il 6 aprile. Stefani Germanotta ha spiegato di aver combattuto contro un malessere alle vie respiratorie per diversi giorni, cercando di riposare e guarire, ma ha dovuto constatare un peggioramento delle sue condizioni. L’artista, che ha compiuto 40 anni, ha seguito il parere restrittivo del proprio medico, che le ha sconsigliato vivamente di salire sul palco. La decisione è stata dettata anche dalla volontà di non offrire al pubblico una performance di qualità inferiore rispetto a quella che i fan meritano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lady Gaga ferma il tour: infezione respiratoria e stop a Montreal

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