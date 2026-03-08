Venerdì 6 marzo, Lady Gaga è intervenuta al programma “Romantic Radio” condotto da Bruno Mars su iHeart Radio. Durante la trasmissione, ha menzionato il suo “imminente” matrimonio, lasciando intendere che il grande giorno si avvicina. La cantante ha parlato del prossimo passo nella sua vita privata senza fornire dettagli specifici, ma con chiarezza sul fatto che si tratta di un evento vicino.

Venerdì 6 marzo, Lady Gaga ha partecipato al live streaming Romantic Radio di Bruno Mars su iHeart Radio e ha lasciato intendere che il suo matrimonio sarebbe ormai dietro l’angolo. «Ciao, Bruno. Io e il mio fidanzato siamo stati in viaggio tutto l’anno, ma presto ci sposeremo», ha esordito la popstar in un messaggio vocale preregistrato. «Speravamo che potessi scegliere una canzone speciale per noi». «Conosco quella voce», ha risposto Mars con un sorriso. «È la mia cara amica Lady Gaga». «Se stai cercando una canzone da dedicare a tuo marito, direi, da questo mio nuovo album, “Risk It All”, la prima traccia», ha proseguito. «Quindi voglio dedicarla a Lady Gaga e al suo fidanzato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lady Gaga parla suo “imminente” matrimonio nel programma “Romantic Radio” di Bruno Mars

