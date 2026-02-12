Bonus sport Roma 500 euro per giovani e persone con disabilità | i requisiti Isee

Roma conferma il suo impegno: per il quarto anno consecutivo mette a disposizione 500 euro di bonus sport per giovani e persone con disabilità. Chi vuole richiederlo deve rispettare alcuni requisiti Isee, e l’amministrazione sta lavorando per far arrivare i fondi a chi ne ha bisogno. La domanda è aperta, e tanti si preparano a fare domanda per non perdere questa opportunità.

Roma accelera sul diritto allo sport: per il quarto anno consecutivo il Campidoglio rifinanzia il programma dei voucher sportivi. Il Bonus sport a Roma è uno degli strumenti di welfare municipale più utilizzati negli ultimi anni per sostenere le famiglie nell'accesso alla pratica sportiva di base. Ora sono aperte le domande per gli esercenti, mentre le domande per le famiglie si apriranno in estate. Bonus sport a Roma. Con uno stanziamento iniziale di 1,5 milioni di euro, destinato a crescere in caso di esaurimento fondi e scorrimento delle graduatorie, l'amministrazione capitolina avvia con largo anticipo il percorso per l'annualità 202627.

