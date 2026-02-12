Bonus sport Roma 500 euro per giovani e persone con disabilità

Il Comune di Roma ha annunciato il rifinanziamento del bonus sport, destinando altri 1,5 milioni di euro. Per il quarto anno di fila, i giovani tra i 5 e i 16 anni e le persone con disabilità potranno ricevere fino a 500 euro per praticare attività sportive. La misura mira ad aiutare le famiglie e le persone in difficoltà ad accedere alla palestra, al nuoto o alle arti marziali, promuovendo la partecipazione sportiva in città.

Roma Investe nello Sport: 1,5 Milioni di Euro per Bonus di 500 Euro a Giovani e Disabili. Il Comune di Roma ha rifinanziato per il quarto anno consecutivo il programma "Bonus sport", stanziando 1,5 milioni di euro per sostenere l'accesso all'attività sportiva a giovani tra i 5 e i 16 anni e a persone con disabilità. L'iniziativa, che offre un contributo di 500 euro per l'iscrizione a strutture sportive accreditate, mira a contrastare l'abbandono sportivo legato a difficoltà economiche e a promuovere i benefici dello sport per la salute e l'inclusione sociale.

