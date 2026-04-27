L'addio di Antonio Conte al Calcio Napoli sembra ormai imminente, con voci che indicano la fine del suo incarico. La decisione sarebbe stata comunicata alle parti coinvolte, segnando la conclusione di un rapporto lavorativo durato diversi mesi. La notizia ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi, mentre le trattative per la rescissione del contratto sono in corso. La situazione resta ancora da definire ufficialmente.

Sembra essere ai titoli di coda la storia professionale (non certo d’amore) tra Antonio Conte e il Calcio Napoli. Uno scudetto, una Supercoppa e per ora anche un secondo posto ( sempre che il campionato non abbia una coda giudiziaria, di questi tempi non si sa mai ). La storia è nota: il Napoli deve tonare al vecchio modello di business, un modello che Repubblica definisce reazionario, il player trading, la ricerca di calciatori giovani o comunque sconosciuti che possano esplodere. Anche perché – ripetiamo – che la dispendiosa campagna acquisti della scorsa estate è stata un disastro. Conte e De Laurentiis dovrebbero dirsi addio, a meno che il tecnico salentino non abbracci il nuovo corso del club.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’addio di Conte sarebbe vissuto come una liberazione a Castel Volturno

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