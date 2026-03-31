Conte riparte a Castel Volturno | spunta una novità in difesa

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno, con una novità nel reparto difensivo. La squadra si è riunita per prepararsi alle prossime partite, mentre un nuovo giocatore si è unito al gruppo. La sessione di lavoro ha coinvolto l'intero organico, con attenzione particolare alla fase difensiva. La società non ha comunicato dettagli sui nuovi inserimenti.

Il Napoli torna al lavoro a Castel Volturno. Dopo tre giorni di pausa, la squadra riprende la preparazione con una doppia seduta. In campo ci sarà di nuovo Antonio Conte, rientrato da Torino per guidare la corsa verso la sfida di Pasquetta contro il Milan. La giornata comincerà alle 11.30 con il raduno. L’attenzione resta alta anche sul caso Romelu Lukaku, atteso al centro sportivo. Ma il lavoro dello staff guarda soprattutto al campo e alla necessità di rimettere subito ritmo nelle gambe in vista di una partita che pesa molto sul finale di stagione. A fare il punto è La Gazzetta dello Sport, che segnala anche una possibile novità di formazione in difesa. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Conte riparte a Castel Volturno: spunta una novità in difesa Articoli correlati Leggi anche: Napoli, si riparte a Castel Volturno: Genoa nel mirino e Conte attende i rientri Calcio Napoli, De Bruyne a Castel Volturno: spunta una data per il ritorno in campoIl centrocampista del Calcio Napoli è rientrato in città dopo quattro mesi dall’infortunio e dall’operazione. Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Conte punta sempre più in alto, il Napoli non si ferma; Napoli, si torna in campo: domani si riparte con Conte, il Milan è nel mirino; Verso Napoli-Milan: Conte riparte; Corriere dello Sport: Il Napoli e Conte aspettano Lukaku: linea dura se non torna. Conte riparte a Castel Volturno: spunta una novità in difesaForzAzzurri.net - Conte riparte a Castel Volturno: spunta una novità in difesa Il Napoli torna al lavoro a Castel Volturno. Dopo tre giorni di pausa, la squadra riprende la ... forzazzurri.net Oggi, è il giorno della verità. Alle ore 11:30, il Napoli è atteso al centro sportivo di Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti in vista del big match con il Milan di lunedì prossimo. A Castel Volturno è atteso anche Romelu Lukaku, che però difficilmente si p x.com Oggi, è il giorno della verità. Alle ore 11:30, il Napoli è atteso al centro sportivo di Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti in vista del big match con il Milan di lunedì prossimo. A Castel Volturno è atteso anche Romelu Lukaku, che però difficilmente si p facebook