Conte e Oriali in pausa | cosa succede a Castel Volturno

Durante la pausa delle nazionali, lo staff tecnico e i collaboratori hanno sospeso le attività presso il centro sportivo di Castel Volturno. In questa fase, non sono previste sessioni di allenamento ufficiali né incontri di squadra, permettendo ai membri dello staff di prendersi una pausa temporanea. La situazione riguarda principalmente la gestione quotidiana e le attività di routine del club in assenza di impegni ufficiali.

La sosta per le nazionali ha alleggerito per qualche giorno anche il lavoro a Castel Volturno. In questa fase, Antonio Conte ha concordato con il club una breve pausa lontano dal centro sportivo, scegliendo di rientrare a Torino per stare con la famiglia. Durante la sua assenza, la gestione degli allenamenti è stata affidata al vice Cristian Stellini. Sarà lui a seguire il gruppo rimasto in città fino al ritorno dell’allenatore, atteso nei prossimi giorni per riprendere in mano il lavoro in vista della ripartenza del campionato. Secondo quanto riferito da Il Mattino, non è però l’unico ad aver usufruito di un permesso concordato con la società. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Conte e Oriali in pausa: cosa succede a Castel Volturno Articoli correlati Napoli, ci risiamo! Conte si prende una pausa: non ci sarà alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno! Il motivoGriezmann sbarca in MLS, è fatta con l’Orlando City! Fumata bianca per l’addio all’Atletico Madrid: tutti i dettagli Mercato Juve, dalla Germania... Conte Napoli, futuro già scritto per l’ex tecnico della Juventus. Ecco cosa filtra da Castel Volturnodi Redazione JuventusNews24Conte Napoli, futuro già scritto per l’ex commissario tecnico della nazionale azzurra. Tutti gli aggiornamenti su Castel Volturno Temi più discussi: Conte e Oriali, settimana di pausa! Ma ordinano 4 giorni duri a Castel Volturno: la decisione; Tifosi ad Oriali: Resti a Napoli con Conte? Ti vogliamo bene. La reazione del dirigente; Conte e Oriali assenti fino a lunedì. Intanto a Castel Volturno si procede con doppie sedute di allenamento; Conte sergente di ferro: doppie sedute a Castel Volturno fino a questa data!. Sky – Lukaku non torna a Castel Volturno e rimane in Belgio: Napoli e Conte irritatiCaso Lukaku a Napoli: era atteso al centro sportivo oggi, rimarrà in Belgio fino all'inizio della prossima settimana ... msn.com Conte non sarà a Castel Volturno, sosta ai box: passerà qualche giorno in famigliaConte si prende una pausa: il Corriere dello Sport svela il programma durante la sosta. Dopo la vittoria di Cagliari, Antonio Conte si concede qualche giorno lontano da Castel Volturno. Una scelta che ... tuttonapoli.net Acque agitate a Castel Volturno https://mdst.it/4sazSmk #SportMediaset - facebook.com facebook VIDEO NM - Napoli, il punto con Delia Paciello tra i tifosi all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno @PacielloDelia x.com