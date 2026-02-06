A 83 anni, Harrison Ford pensa seriamente di lasciare il cinema. L’attore ha detto che potrebbe essere arrivato il momento di smettere, specialmente se il suo ruolo nella serie Apple TV

A 83 anni, Harrison Ford potrebbe essere pronto per andare in pensione. Se la sua lunghissima carriera dovesse chiudersi con Shrinking, la serie Apple TV in cui ha un ruolo da protagonista, per lui sarebbe più che sufficiente. « Questo è stato un lavoro diverso per me, e lo faccio da molto tempo. È molto speciale e mi nutre davvero, mi fa sentire che quello che stiamo facendo ha valore e importanza. Cerco questo nella mia vita e sono felice di averlo trovato qui », ha detto con emozione durante un panel all’Apple TV Press Day d i Santa Monica. Harrison Ford: Indiana Jones, Star Wars, Blade Runner. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A 83 anni, l’icona del cinema riflette sul futuro, sul suo personaggio in "Shrinking" e sul possibile addio alle scene dopo una carriera leggendaria

