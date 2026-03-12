Manlio Gallo, avvocato palermitano e presidente emerito dell’Ordine degli avvocati della città, ha concluso la sua carriera dopo 70 anni di attività. La sua figura è stata riconosciuta nel mondo legale locale. Conosciuto per il suo impegno professionale, Gallo ha lasciato un segno importante nel settore giuridico di Palermo. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e amici.

Manlio Gallo, figura di spicco dell'avvocatura palermitana e presidente emerito dell'Ordine degli avvocati di Palermo, non è più tra noi. La notizia arriva nella mattinata del 12 marzo 2026, giorno in cui la comunità legale della città ha perso un maestro che aveva appena festeggiato settanta anni di attività professionale. Il corpo riposerà sabato presso la chiesa di Sant'Ernesto, luogo scelto per l'ultimo saluto pubblico.

Manlio Gallo: 70 anni di carriera e un vuoto per Palermo

