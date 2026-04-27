Laceno d' Oro aperte le iscrizioni ai tre concorsi internazionali della 51esima edizione

Il Laceno d’Oro International Film Festival ha aperto le iscrizioni per i tre concorsi che caratterizzeranno la sua 51ª edizione, prevista dal 5 al 13 dicembre 2026. La manifestazione, riconosciuta come uno degli appuntamenti più longevi nel panorama del cinema internazionale, si terrà nella città di Avellino. I bandi sono stati pubblicati e le iscrizioni sono ora aperte a registi e produttori di tutto il mondo.

Il Laceno d’Oro International Film Festival, lo storico festival internazionale del cinema di Avellino, pubblica i bandi dei tre concorsi e annuncia le date della 51esima edizione, dal 5 al 13 Dicembre 2026.L’iscrizione ai contest è disponibile sulla piattaforma internazionale www.filmfreeway.com.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Dal 10 ai 70 anni, tutti sul palco: al President la 51esima edizione della Maschera d’oroFino a lunedì 4 maggio gli aspiranti cantanti piacentini e non, potranno iscriversi all’edizione 2026 della Maschera D’Oro il popolare concorso... Podismo: aperte le iscrizioni alla 45° edizione della 'Strapazzata'Sabato 25 aprile Pisa ospiterà la 45° edizione della ‘Strapazzata’, la tradizionale corsa-camminata ludico motoria cittadina, tornata lo scorso anno... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cent'anni di riti per Sant'Efisio: domenica all'Alkestis di Cagliari; Tornano gli appuntamenti Sonoteca: quattro capolavori del cinema sonorizzati dal vivo in chiave contemporanea; Martedì 21 aprile il film Una cosa vicina di Loris G. Nese arriva a Treviso.; One hundred years of rites for Sant'Efisio: Sunday at the Alkestis in Cagliari. Laceno d’Oro – International Film FestivalIl Laceno d’Oro International Film Festival, lo storico festival internazionale del cinema di Avellino, pubblica i bandi dei tre concorsi e annuncia le date della 51esima edizione, dal 5 al 13 Dicembr ... irpinia24.it Laceno d'Oro, a dicembre la cinquantesima edizione della rassegna di AvellinoCifra tonda per il Laceno d'oro Internationl Film Festival che dall'1 all'8 dicembre festeggerà la cinquantesima edizione. Presentato il programma le anteprime e la giuria internazionale. Presentato ... comingsoon.it Grotta del Caliendo – Avventura nel cuore del Laceno! Immergiti nel silenzio magico del sottosuolo, dove luce e tempo sembrano fermarsi Trekking nel bosco + esplorazione delle prime sale della grotta: un’esperienza unica tra natura e mistero 3 - facebook.com facebook