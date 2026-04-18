Sparatoria arresto bis | Fu tentato omicidio

Un uomo di 39 anni è stato nuovamente arrestato in relazione a una sparatoria avvenuta a Zola Predosa circa un mese e mezzo fa. Già detenuto per detenzione abusiva di armi e ricettazione, ora è accusato anche di tentato omicidio. Le indagini hanno portato alla sua identificazione come coinvolto nell'episodio violento, che ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine. L'uomo si trova ora in custodia.

È stato arrestato anche per tentato omicidio il 39enne italiano, già finito in carcere per detenzione abusiva di armi e ricettazione, coinvolto secondo gli investigatori nella sparatoria che circa un mese e mezzo fa aveva scosso le strade di Zola Predosa. Proprio lì, lo scorso 23 febbraio, un 33enne infatti era stato colpito da alcuni proiettili esplosi a pochi passi dalla sua abitazione. In quella circostanza, la vittima era stata trasportata al Sant’Orsola dove solo a seguito di intervento chirurgico era riuscita a salvarsi. Contestualmente erano scattate le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia di Casalecchio, con i militari che si erano concentrati proprio sulla figura del 39enne.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sparatoria, arresto bis: "Fu tentato omicidio" Milano, spacciatore ucciso: poliziotto indagato per omicidio volontario - Ore 14 del 27/01/2026 Notizie correlate Montagnola, tentato omicidio. Fu uno scambio di personaDietro il tentato omicidio dello scorso 4 maggio al parco della Montagnola, in cui un ventenne tunisino era stato aggredito con colpi d’arma da... Sparatoria nelle campagne di Caltanissetta: 62enne arrestato per tentato omicidioABBONATI A DAYITALIANEWS Uomo ferito al torace dopo una lite Un uomo di 62 anni, originario di Caltanissetta, è stato arrestato con l’accusa di...