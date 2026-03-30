la volta buona su rai1 gli ospiti di caterina balivo dal 30 marzo al 3 aprile 2026

Da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile, Rai1 trasmette la settimana di Pasqua di La Volta Buona, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo. La trasmissione va in onda ogni giorno alle 14 e presenta una serie di ospiti che si alterneranno durante la settimana, offrendo sorprese e approfondimenti legati alle tradizioni pasquali.

Settimana di Pasqua tra sorprese e tradizioni a La Volta Buona, il daily show pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, in onda tutti i giorni da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile, alle 14.00. Il salotto pomeridiano di Rai1 si prepara ad accogliere tra gli ospiti alcuni protagonisti di Canzonissima, lo storico titolo Rai tornato il sabato in prima serata con una nuova edizione guidata da Milly Carlucci. I Jalisse tra gli ospiti. A La Volta Buona, commenti, retroscena e curiosità dallo show musicale del sabato sera con i Jalisse e Marco Carta, per raccontare il fascino di un programma che unisce memoria musicale e performance dal vivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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