la volta buona su rai1 gli ospiti di caterina balivo dal 23 al 27 marzo 2026

Nuova settimana di programmazione a La Volta Buona, il daily show condotto da Caterina Balivo, in onda con i suoi ospiti tutti i giorni su Rai 1 da lunedì 23 a venerdì 27 marzo, dalle 14.00 alle 16.00. Tra i temi delle puntate, spazio all’attesissimo ritorno dello storico titolo Rai Canzonissima, in prima serata su Rai 1 da sabato 21 marzo, guidato da Milly Carlucci. Al centro del racconto pomeridiano, i commenti, i retroscena e le curiosità della nuova edizione, che rileggerà in chiave contemporanea il grande patrimonio della canzone italiana. Tra gli ospiti: Elio di Elio e le Storie Tese, Don Backy, Gabriella Farinon, Angelo Perrone e Giulio Todrani, per raccontare il fascino di un format che unisce memoria musicale, racconto e performance dal vivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Caterina Balivo - La Volta Buona - 27-02-26

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