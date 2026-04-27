La vita scandalosa di Giò Stajano approda al Gobetti | Gianluca Ferrato in Beata oscenità
Il Teatro Gobetti di Torino si prepara a ospitare, dal 5 al 10 maggio 2026, uno degli appuntamenti più attesi della stagione dello Stabile: "Beata oscenità". Lo spettacolo, scritto dal drammaturgo Massimo Sgorbani (scomparso nel 2023) e diretto da Serena Sinigaglia, vede come protagonista.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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