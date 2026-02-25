Sanremo in lacrime per Gioele | addio al Gio’ Gio' a 18 anni

Gioele Lombardi, 18 anni, lascia un vuoto immenso a Sanremo Sanremo si prepara a dire addio a Gioele Lombardi, 18 anni, scomparso troppo presto. Il giovane, conosciuto da tutti come Gio’ Gio’, sarà commemorato venerdì 27 febbraio al Tempio crematorio della città. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e familiari. La camera ardente sarà allestita presso la sala del commiato del Tempio crematorio di Sanremo. La cerimonia funebre si terrà alle ore 14.00, con la partecipazione di parenti e amici. Gioele lascia la mamma Rosalba, le sorelle Tiziana, Silvia e Pamela, i cognati Umberto e Claudio, i nipoti Greta, Federico, Ruben e Zoe, e il papà Gabriele. La scomparsa di Gioele ha colpito tutti coloro che lo conoscevano. La sua vitalità e il suo sorriso rimarranno impressi nei ricordi di chi lo ha avuto vicino. La famiglia chiede rispetto e discrezione in questo momento di dolore, mentre la comunità si stringe attorno a loro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

