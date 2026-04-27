Romina Power ha rilasciato dichiarazioni in cui afferma di aver parlato con persone che le hanno confermato la presenza di sua figlia Ylenia. La cantante ha anche condiviso un ricordo della sua adolescenza, descrivendo dettagli della sua vita prima di eventi che sono stati oggetto di attenzione pubblica. Le sue parole sono state riportate senza commenti o interpretazioni, mantenendo un tono diretto e naturale.

Romina Power si lascia andare a un racconto inedito della sua vita da adolescente, prima di conoscere Al Bano, nell’intervista a ‘ Belve ‘, che andrà in onda su Raidue domani, martedì 28 aprile, nell’ultima puntata del programma condotto da Francesca Fagnani: le esperienze lisergiche nella Londra anni Settanta, l’infanzia nei collegi, le serate a base di Lsd e una notte a Roma in compagnia di Keith Richards. “Ho pochi ricordi, è una cosa che cancella la memoria”, dice Power con un sorriso, raccontando anche di quella volta che sua madre mise Lsd nel tè del re Hussein di Giordania. Romina Power e la figlia Ylenia scomparsa. Tra i momenti più intensi il ricordo della figlia Ylenia.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La verità di Romina Power: “Mia figlia Ylenia c’è, ho parlato con persone che me lo hanno confermato…”

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Loredana Lecciso: Io e Al Bano viviamo separati, ma il desiderio tra noi è ancora forte. Romina Power? C'è chi lo vorrebbe ancora sposato con lei; Romina Carrisi: Io e il padre di Axel ci siamo lasciati, troppe incompatibilità. Piango di notte per non farmi vedere da mio figlio; Al Bano e Loredana Lecciso stanno ancora insieme, la confessione: Non ci siamo riusciti.

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Romina Power a Belve: «Parlo sempre di Ylenia perché so che lei è da qualche parte. Ho parlato con persone che hanno poteri soprannaturali: nessuno mi ha mai detto che lei non c’è più» Link all'articolo nel primo commento - facebook.com facebook

Romina Power a Belve: «Ho provato l'Lsd ma non ricordo nulla. Ylenia Sempre con me» x.com