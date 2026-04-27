La squadra di Milano si prepara a sfidare Trento nella finale che definirà l’ultima qualificata alla competizione europea. La partita promette di essere un confronto tra due club storici del volley italiano, con entrambe pronte a mettere in campo tutta la loro esperienza. La sfida si svolgerà a Milano, dove si deciderà quale delle due formazioni avanzerà nella prossima stagione internazionale.

Sarà un evergreen del volley italiano a decidere l’ultima qualificazione europea del campionato italiano, la sfida fra Trento e Modena, terza e quarta del campionato, l’esito più giusto ma forse non così scontato di un playoff per il quinto posto e per la qualificazione alla Challenge Cup 20262027 che alla fine ha rispettato i pronostici. Mentre l’Itas maramaldeggiava su Monza, Modena doveva sudare molto di più contro Milano, in un match sulla falsariga di quello già visto in gara 1: tanti errori, pochi punti di differenza, alla fine la maggior costanza di Modena e, nel particolare frangente di ieri, di un ottimo Paul Buchegger, a premiare la formazione di Alberto Giuliani, che sta affrontando col giusto atteggiamento quest’ultimo scorcio di stagione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Valsa fa sua la battaglia a Milano. In finale grande classico con Trento

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