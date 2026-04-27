Il commissariamento della FIGC, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha suscitato reazioni tra le istituzioni europee. Il presidente dell’UEFA ha dichiarato che, in caso di commissariamento, l’Italia rischia di perdere l’organizzazione dell’Europeo del 2032 e di vedere i club esclusi dalle competizioni europee. La situazione si è intensificata nelle ultime ore, con dichiarazioni che evidenziano la possibilità di sanzioni per il calcio italiano.

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© Calcionews24.com - Commissariamento FIGC, Ceferin minaccia! Niente Euro 2032 in Italia e club fuori dalle coppe europee

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