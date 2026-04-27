Il presidente dell'UEFA ha annunciato che, in caso di commissariamento della Federcalcio italiana, potrebbe essere sospesa la partecipazione delle squadre italiane alle competizioni europee e l'assegnazione del torneo europeo del 2032 potrebbe essere revocata. La minaccia è stata comunicata durante un incontro con i rappresentanti delle federazioni nazionali, sottolineando le conseguenze di un eventuale intervento diretto sulla gestione della FIGC. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni ufficiali in merito.

. CONI ora più cauto. Il dibattito sul possibile commissariamento della FIGC valica i confini nazionali e si trasforma in un caso diplomatico internazionale. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il terremoto giudiziario che ha colpito Rocchi e Gervasoni ha spinto il mondo della politica a pressare per un intervento straordinario, ma la reazione dei vertici del calcio europeo non si è fatta attendere. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata L’avvertimento di Ceferin. Il quotidiano riferisce di contatti diretti tra il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, e il numero uno della UEFA, Aleksander Ceferin.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Commissariamento FIGC? La minaccia di Ceferin: niente Euro2032 e squadre italiane fuori dalle coppe europee

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