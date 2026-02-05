punti della carta di credito a rischio per la nuova truffa amazon

Una nuova truffa mette a rischio i punti delle carte di credito. Gli hacker sfruttano la funzione “Shop with Points” di Amazon, facendo svanire i punti premio senza che l’utente se ne accorga subito. Chi utilizza questa opzione deve stare attento, perché si rischia di perdere i punti guadagnati con fatica.

l’analisi descrive una frode che sfrutta l’opzione “Shop with Points” di amazon, mettendo in evidenza come i punti premi delle carte di credito possano essere drenati se non si vigila con attenzione. l’esempio riportato riguarda un professionista del settore aeronautico a cui sono spariti, in breve tempo, una quantità significativa di punti accumulati con una carta Chase Ultimate Rewards. emergono elementi chiave sulle modalità dell’attacco, sulle potenziali debolezze dei sistemi di notifica e sulle tempistiche di ripristino dei punti. shop with points: la frode che prosciuga i punti. nel racconto, Jason Rabinowitz, giornalista di aviazione, riscontra, nel mese di dicembre, una perdita di un importo a sei cifre dai suoi punti Ultimate Rewards. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

