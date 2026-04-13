Sinner al quinto posto di sempre per punti accumulati nel ranking ATP | i quattro che lo precedono

Jannik Sinner ha raggiunto il quinto posto nella classifica ATP per punti accumulati, posizionandosi tra i migliori cinque di sempre. I quattro giocatori che lo precedono sono noti nel circuito internazionale, e con i suoi risultati recenti Sinner si sta affermando come uno dei tennisti più performanti del momento. La sua crescita si traduce in successi costanti e in una presenza sempre più stabile tra i primi della classifica.

Mattoncino dopo mattoncino, Jannik Sinner continua a raggiungere nuovi traguardi prestigiosi e sta entrando progressivamente nel gotha del tennis mondiale a suon di prestazioni e risultati. Il nativo di San Candido classe 2001 è reduce dal suo primo grande trionfo sulla terra battuta (in precedenza si era imposto solamente nell’ATP 250 di Umago), ma la vittoria di Montecarlo è stata estremamente significativa anche su altri fronti. Il 24enne altoatesino ha collezionato infatti il quarto titolo consecutivo negli eventi Masters 1000, eguagliando la sequenza record di Novak Djokovic e Rafael Nadal ma firmando un’accoppiata (Sunshine Double+Montecarlo) realizzata prima d’ora solamente dal fuoriclasse serbo nel 2015.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner al quinto posto di sempre per punti accumulati nel ranking ATP: i quattro che lo precedono Sinner numero 1 al mondo nel ranking ATP al posto di Alcaraz: cosa serve tra Miami e Monte CarloSinner conquista la finale del Miami Open contro Lehecka e riduce drasticamente il gap dallo spagnolo nel ranking ATP. Quanti punti perde Sinner nel ranking ATP: il possibile distacco minimo e massimo da AlcarazConseguenze poco gradite per Jannik Sinner dopo la sconfitta inattesa nelle semifinali degli Australian Open 2026 contro il serbo Novak Djokovic.