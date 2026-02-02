Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di “Torre di Babele”, condotta da Corrado Augias. Al centro della scena, un approfondimento su Pertini, considerato un punto di riferimento morale per un’Italia che ha attraversato anni difficili, segnate dal terrorismo e dalle tensioni sociali. La puntata promette di rievocare momenti importanti di un passato ancora vivo nella memoria degli italiani.

Terza puntata del nuovo anno di La Torre di Babele, il programma condotto da Corrado Augias che ogni settimana affronta un tema di natura storica, politica, culturale ed economica e ne analizza gli effetti sull'attualità. Ecco di cosa parleranno questa sera il padrone di casa e i suoi ospiti. Appuntamento come di consueto alle 21.15 su La7. In un'epoca frammentata come quella dei nostri giorni, il programma analizza come la figura del Capo dello Stato possa rivelarsi il collante della nazione. Il parallelismo è immediato: dal rigore morale di Sandro Pertini alla popolarità di Sergio Mattarella, fino alle suggestioni del cinema con La grazia di Paolo Sorrentino, pellicola che indaga proprio le sfumature del potere presidenziale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Torre di Babele con Corrado Augias su La7: le anticipazioni del 2 febbraio

Approfondimenti su Torre di Babele augias

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Torre di Babele augias

Argomenti discussi: Il coraggio di vincere e di vivere - Corrado Augias con Julio Velasco; La Torre di Babele con Corrado Augias su La7: le anticipazioni del 26 gennaio; Julio Velasco e la critica alle opposizioni democratiche: Non propongono, si limitano a criticare chi governa; La Torre di Babele: tra gli ospiti Renzo Arbore e Giancarlo De Cataldo.

La Torre di Babele, Augias affronta il coraggio di vincere e di vivereLa Torre di Babele: Corrado Augias dedica la puntata al coraggio di vincere e vivere con Julio Velasco, Walter Veltroni e Aldo Cazzullo ... davidemaggio.it

Il coraggio di vincere e di vivere - La Torre di BabeleLa Torre di Babele dedica la nuova puntata a un grande tema del nostro tempo: il coraggio di vincere e di vivere.La prima metà del Novecento è stata segnata da due guerre mondiali, dalle dittature, da ... la7.it

Corrado Augias critica la vendita del quotidiano la Repubblica (“Elkann non ha gli strumenti culturali”), racconta l’addio alla Rai dove contano pubblicità e politica, e definisce La7 “la nuova Rai 3”. E sull’aspettativa di vita eterna: “Credo nella catena delle gene - facebook.com facebook

L’intervista di Corrado Augias a Julio Velasco questa sera alle 21.15 “Mettere la metafora sportiva come metafora della vita è sbagliato. Assolutamente sbagliato. La vita non è un campionato, è un’altra cosa" #latorredibabele x.com