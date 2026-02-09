Roma | crollo Torre dei Conti prima fase messa in sicurezza termina ai primi di aprile

La Torre dei Conti, uno dei simboli storici di Roma, sta per essere messa in sicurezza. I lavori di prima fase stanno per concludersi, e si prevede che entro i primi di aprile si termineranno le operazioni di messa in sicurezza. La torre, che è crollata parzialmente qualche tempo fa, ora riceve le ultime cure per evitare nuovi rischi. Le autorità hanno assicurato che tutto procede secondo i piani e che la zona rimane sotto stretto controllo.

Tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile, si prevede che terminerà la messa in sicurezza della Torre dei Conti, situata in largo Corrado Ricci ai Fori Imperiali. Questo intervento si rende necessario a seguito del crollo parziale avvenuto il 3 novembre scorso, che ha causato la tragica morte di un operaio di 66 anni, Octav Stroici. Oggi, sul luogo, si è svolto un sopralluogo della commissione Pnrr del Campidoglio, presieduta da Giovanni Caudo, esponente di Roma Futura. Proroga dei lavori di messa in sicurezza. Durante il sopralluogo, sono emerse informazioni significative dalle relazioni fornite dai tecnici.

