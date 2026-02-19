Torre dei Conti il video inedito del crollo ripreso dalla telecamera di un taxi

Il crollo della Torre dei Conti, avvenuto il 3 novembre a largo Corrado Ricci, è stato catturato da una telecamera di un taxi che transitava nella zona. La registrazione mostra il momento esatto in cui la struttura si sgretola, provocando un forte boato e una nuvola di polvere. La telecamera ha ripreso anche i passanti che si sono fermati sbigottiti. Il video ha rapidamente fatto il giro dei social, portando l’attenzione sul cedimento improvviso dell’edificio storico. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del crollo.

Le immagini di quanto accaduto il 3 novembre scorso sono state acquisite dai carabinieri della compagnia Roma Centro coordinati dalla procura Il primo crollo della Torre dei Conti, avvenuto lo scorso 3 novembre a largo Corrado Ricci, è stato ripreso dalla telecamera di un taxi. Un documento inedito acquisito dai carabinieri del mucleo operativo della compagnia Roma Centro, coordinati nelle indagini dalla Procura con l'aggiunto Giovanni Conzo e il pm Mario Dovinola. Nel cedimento della torre era morto l'operaio romeno di 66 anni Octay Stroici. Nove gli indagati attualmente per omicidio e disastro colposi.🔗 Leggi su Romatoday.it Crollo della Torre dei Conti, oggi il sopralluogo del prefetto GianniniOggi il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha effettuato un sopralluogo alla Torre dei Conti, recentemente interessata da un crollo. Leggi anche: Torre dei Conti, i primi indagati per il crollo: tre architetti e un ingegnere indagati per crollo Fori Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Torre dei Conti, si va verso la fine dell'emergenza: ecco cosa serve per la riqualificazione; Roma: un nuovo video aiuta a capire le cause del crollo della Torre dei Conti; Torre dei Conti, lavori in corso per la terrazza-caffè con vista e un museo del medioevo romano; Un nuovo video aiuta a capire le cause del crollo della Torre dei Conti a Roma. Le immagini diffuse dal Tg1 mostrano il primo cedimento del monumento in ristrutturazione: non si è trattato di un'implosione dell'intera struttura medievale ma del collasso solo di. Torre dei Conti, il primo crollo del monumento ripreso dalla telecamera di un taxi: il cedimento della facciata e il polverone sui turistiLe immagini di quanto accaduto il 3 novembre scorso sono state acquisite dai carabinieri della compagnia Roma Centro coordinati dalla Procura con l'aggiunto Giovanni Conzo e il pm Mario Dovinola ... video.corriere.it Crolli, prima la torre poi i pini. Anno horribilis a largo RicciNon hanno fatto in tempo ad attutire il colpo inferto dal crollo della Torre dei Conti e dallo schianto dei primi due pini che un terzo ... iltempo.it Spunta un nuovo video che mostra il crollo della Torre dei Conti, avvenuto il 3 novembre 2025. Le immagini, riprese dalla dash cam di un taxi, sono particolarmente significative perché mostrano il primo cedimento della struttura: non un collasso, ma un vero e facebook