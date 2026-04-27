La tèra di mutùr

La Motor Valley è descritta come un marchio e un ecosistema che produce valore, secondo gli studi degli scienziati della ricerca, tra cui quelli di Nomisma. Questa area rappresenta un insieme di aziende e attività legate al settore automobilistico, riconosciuta per la sua rilevanza nel panorama industriale e tecnologico. La definizione di Motor Valley si basa su analisi e dati raccolti da esperti del settore, senza coinvolgimento di nomi specifici o interpretazioni soggettive.

Cos'è la Motor Valley? ‘Un marchio un ecosistema che genera valore' raccontano gli scienziati della ricerca, ultimi quelli di Nomisma. Dieci giorni fa ci hanno svelato anche numeri da capogiro: quasi 40mila imprese, 1 milione di occupati, un distretto esteso di 347 miliardi, 1,2 miliardi di indotto turistico. Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati, Dallara, Pagani eccetera eccetera: i nomi, gli orgogli, le imprese capofiliera: producono 34mila vetture e oltre 50mila moto all'anno, fatturato di 12 miliardi. Numeri, borderò, profitti (tanti), perdite (zero). Poi ci sono le facce, le esperienze. E su questo ci piace soffermarci di più. Il volto simbolo di queste settimane è quello di Andrea Kimi Antonelli, che nel prossimo weekend, al sole di Miami, ci riprova: ha vinto due Gran Premi di Formula Uno di fila, sogna di fare tris.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Notizie correlate Pianini in rio Terá san Leonardo, Costalonga: «Banchi raggruppati in un’area»«Con l'approvazione di giunta delle ultime tre delibere sui pianini, abbiamo fatto un enorme passo avanti verso il compimento un percorso di... Leggi anche: Atarde torna col singolo "Tera" che anticipa l’uscita dell’album