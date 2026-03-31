Pianini in rio Terá san Leonardo Costalonga | Banchi raggruppati in un’area

Nelle ultime settimane, la giunta ha approvato tre delibere relative ai pianini nel rio Terá di San Leonardo e Costalonga, segnando un avanzamento nel processo di pianificazione avviato cinque anni fa. I banchi sono stati raggruppati in un'area specifica, e l'obiettivo è portare a termine il progetto già nel prossimo mandato amministrativo.

«Con l'approvazione di giunta delle ultime tre delibere sui pianini, abbiamo fatto un enorme passo avanti verso il compimento un percorso di pianificazione che dura da cinque anni e che speriamo di poter concludere nel prossimo mandato. Questi ultimi provvedimenti sono stati i più impegnativi per la mole di criticità risolte: abbiamo lavorato per contemperare le esigenze delle attività produttive mantenendo sempre al centro il benessere dei cittadini e la vivibilità di Venezia». L'assessore al Commercio e Attività produttive, Sebastiano Costalonga, annuncia un lavoro in dirittura d'arrivo sullo spostamento della disposizione delle attività. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Pianini in rio Terá san Leonardo, Costalonga: «Banchi raggruppati in un’area» Articoli correlati Leggi anche: Costalonga incontra gli esercenti: nuovo piano per valorizzare il mercato di San Michele Rilancio del Mercato di San Michele: Costalonga si confronta con gli operatoriL'assessore al Commercio e alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga, e una nutrita delegazione di commercianti del mercato di San Michele...