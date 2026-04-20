Colpo grosso Tav Treviglio | battuta la capolista Vigevano con Legnano ci si gioca i playoff

Nella partita più recente, la squadra di Treviglio ha vinto contro la capolista Vigevano, mantenendo aperte le possibilità di qualificarsi ai playoff. La squadra di Legnano si trova ora in una posizione chiave, con le ultime gare che potranno determinare l’ingresso nella fase finale della stagione. La sfida tra Treviglio e Vigevano ha attirato l’attenzione degli appassionati, con entrambe le formazioni impegnate a ottenere un risultato decisivo.

La TAV Treviglio getta il cuore oltre l’ostacolo, supera Vigevano e spera ancora nell’accesso diretto ai playoff. Al cospetto della capolista, nonostante le assenze e gli infortuni occorsi durante il match, i biancoverdi sciorinano una prestazione di carattere e conquistano i due punti. Nel 78-75 conclusivo, brillano le prestazioni di Reati (23 punti) e Agostini (16 punti e 10 rimbalzi) all’interno di un collettivo sempre all’altezza. Oltre ai lungodegenti Rossi e Galassi, Villa non può schierare Rubbini e Taflaj (a referto, ma inutilizzabile): i cinque di partenza sono Morina, Restelli, Reati, Zanetti e Marciuš. Dall’altra parte, Salieri tiene a riposo capitan Boglio e Kankleris: lo starting five è com posto da Cucchiaro, Fantoma, Mazzantini, Gajic e Diouf.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Tav Treviglio, scatto playoff: battuta PiacenzaLa TAV Treviglio conquista lo spareggio con l’Assigeco Piacenza e stacca i biancorossoblù in classifica, oltre a ribaltare la differenza canestri.

Si complica la corsa ai playoff della Tav Treviglio: ko con Piazza Armerina, perde il 5° postoLa TAV Treviglio interrompe la sua corsa, lascia i due punti a Piazza Armerina e cede la quinta posizione.

Contenuti utili per approfondire

Colpo grosso Tav Treviglio: battuta la capolista Vigevano, con Legnano ci si gioca i playoffAll'ultima giornata il derby in trasferta, con la possibilità di parità anche con Montecatini: i biancoverdi sono al 5° posto momentaneo dopo la grande prova del PalaFacchetit con un super capitan Rea ... bergamonews.it

Serie B – Capolavoro Treviglio, Vigevano al tappetoLa TAV Treviglio getta il cuore oltre l'ostacolo, supera Vigevano e spera ancora nell'accesso diretto ai playoff. Al cospetto della capolista, nonostante ... basketinside.com