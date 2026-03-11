Fiere Cicerone Aeronautica | Italia pensi a supply chain complementare tra difesa e mondo civile

Durante una fiera a Verona, un rappresentante dell'Aeronautica ha evidenziato l'importanza di rafforzare la catena di approvvigionamento tra settori della difesa e civile in Italia. Ha sottolineato come gli scenari internazionali richiedano supply chain resilienti, capaci di sostenere le esigenze di entrambi i comparti. La discussione si è concentrata sulla necessità di sviluppare una supply chain complementare nel paese.

Verona, 11 mar. (Adnkronos) - “Gli scenari internazionali dimostrano che le supply chain devono essere resilienti. Dobbiamo guardare al sistema paese nella sua complessità, perché una nazione come l'Italia, piattaforma logistica naturale, non può che pensare ad una supply chain complementare tra il mondo della difesa e il mondo civile”. Lo ha dichiarato il Generale dell'Aeronautica Militare, Massimo Cicerone, capo del servizio dei supporti del Comando logistico, intervenendo alla quinta edizione di LetExpo, manifestazione nazionale e internazionale di riferimento per i trasporti, la logistica e i servizi alle imprese in corso a Verona, con particolare attenzione alle attuali dinamiche geopolitiche e ai temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fiere, Cicerone (Aeronautica): "Italia pensi a supply chain complementare tra difesa e mondo civile" Articoli correlati Leggi anche: Trenord cerca macchinisti, addetti vendite e supply chain specialist. Come candidarsi Supply chain globale: come l’AI proteggerà i margini aziendali in mercati volatiliPer decenni, la supply chain globale è stata una corsa al ribasso sui costi, dove l’efficienza era l’unico parametro rilevante.