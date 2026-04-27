La spazzatura la perizia sulle unghie e l'impronta 33 | quali sono finora le novità delle indagini su Sempio

Tra pochi giorni, la Procura di Pavia concluderà le indagini su Andrea Sempio, coinvolto nel delitto di Garlasco, dopo oltre un anno di accertamenti. Finora sono stati analizzati vari elementi, tra cui le tracce di spazzatura, una perizia sulle unghie e l’impronta 33. La conclusione delle indagini determinerà i prossimi passaggi nel procedimento giudiziario.

Ancora pochi giorni e poi la Procura di Pavia chiuderà le indagini su Andrea Sempio, l'attuale indagato del delitto di Garlasco, e svelerà gli accertamenti di oltre un anno. Ma ad oggi, prima che verranno scoperte tutte le carte, quali sono state le novità delle indagini?.🔗 Leggi su Fanpage.it

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