La sorella dell’attentatore alla Casa Bianca | Cole voleva fare qualcosa per i problemi del mondo

La sorella di Cole Tomas Allen, l'uomo che ha preso di mira la cena di gala dei corrispondenti alla Casa Bianca sabato scorso, è stata interrogata dal Secret Service. Durante l'interrogatorio, ha affermato che suo fratello voleva agire per affrontare i problemi del mondo. La serata ha visto anche la partecipazione del presidente degli Stati Uniti. La polizia continua le indagini per chiarire i motivi dell'attentato.

Washington, 27 aprile 2026 - Il Secret Service americano ha interrogato la sorella di Cole Tomas Allen, l'attentatore della cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca di sabato, alla quale era presente anche il presidente Donald Trump. Secondo i media Usa, la donna, che risiede a Rockville con la sua famiglia, nel Maryland, avrebbe detto agli agenti che il fratello aveva un trascorso caratterizzato da dichiarazioni estremiste e l'abitudine di fare commenti politicamente radicali, parlando del desiderio di compiere "qualcosa" per affrontare quelli che, a suo dire, erano i problemi del mondo. In un’intervista alla Abc LA nel 2017, invece, Cole Tomas Allen, quando era studente presso il CalTech, aveva parlato di un nuovo metodo ideato per rendere più sicure le sedie a rotelle.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La sorella dell’attentatore alla Casa Bianca: “Cole voleva fare qualcosa per i problemi del mondo” Notizie correlate Sorella attentatore, 'Cole voleva fare qualcosa per i problemi del mondo'Il Secret Service americano ha interrogato la sorella di Cole Tomas Allen, l'attentatore della cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca di... Spari alla Casa Bianca, l’attentatore è il 31enne Cole Tomas Allen: lunedì in tribunale. Trump tira dritto: “Ora vinciamo in Iran”Emergono nuovi dettagli sulla sparatoria che ha sconvolto la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca all’Hilton di Washington. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Nuovo attentato a Trump: spari durante la cena alla Casa Bianca, agente ferito; Stati Uniti: ma come ha fatto l'attentatore ad avvicinarsi tanto a Donald Trump?; Attentato a Washington, Allen e il manifesto contro Trump: Stop ai suoi crimini; Spari al gala di Trump con i giornalisti, Obama condanna l'attacco. La sorella dell’attentatore alla Casa Bianca: Cole voleva fare qualcosa per i problemi del mondoNel 2017 l’aggressore diceva alla Abc: Ho un’idea sulle sedie a rotelle più sicure. Gli ex studenti: Siamo sconvolti ... quotidiano.net Sparatoria alla Casa Bianca, parla la sorella dell’attentatore: Era un radicale, voleva fare qualcosa contro i mali del mondoLe rivelazioni della donna al Secret Service delineano il profilo di Cole Tomas Allen: un passato di estremismo politico dietro l'assalto a Trump ... affaritaliani.it Risposta cinese a sparatoria durante cena corrispondenti alla Casa Bianca Il 27 aprile, riguardo all’improvvisa sparatoria avvenuta durante la cena dell’Associazione dei Corrispondenti della Casa Bianca, in occasione dell’ odierna conferenza stampa, il porta - facebook.com facebook L’attacco alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, con foto e video x.com