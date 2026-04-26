Nella notte sono stati esplosi alcuni colpi vicino alla residenza presidenziale durante l'evento dei corrispondenti della Casa Bianca all’Hilton di Washington. L’attentatore, un uomo di 31 anni, è stato arrestato e si trova in custodia. Il 31enne dovrà comparire in tribunale lunedì. Nel frattempo, l’ex presidente ha dichiarato di puntare a ottenere successi in Iran, senza commentare l’incidente.

Emergono nuovi dettagli sulla sparatoria che ha sconvolto la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca all’Hilton di Washington. L’aggressore, identificato come Cole Tomas Allen, 31enne di Torrance, in California, è un un insegnante. Lo riporta il New York Post. L’uomo comparirà per la prima volta in tribunale lunedì nella capitale degli Stati Uniti. Chi è Cole Tomas Allen Allen ha 31 anni, è residente a Torrence, un sobborgo di Los Angeles, è ingegnere di formazione, lavora come insegnante ed è uno sviluppatore di videogiochi nella California meridionale. Un profilo LinkedIn corrispondente al suo nome e alla sua foto lo descrivono come un insegnante part-time presso C2 Education, un’azienda di preparazione ai test e ripetizioni.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Spari alla Casa Bianca, l’attentatore è il 31enne Cole Tomas Allen: lunedì in tribunale. Trump tira dritto: “Ora vinciamo in Iran”

Notizie correlate

Spari alla Casa Bianca, l’attentatore è un insegnante di 31 anni: lunedì in tribunale. Trump: “Ora vinciamo in Iran”Emergono nuovi dettagli sulla sparatoria che ha sconvolto la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca all’Hilton di Washington.

Cole Tomas Allen, l'uomo che ha sparato alla cena con Trump: 31enne insegnante. «Non sappiamo perché lo ha fatto»L'uomo sotto custodia delle autorità per l'incidente alla cena dei Corrispondenti della Casa Bianca è Cole Tomas Allen, 31enne della California.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Trump si ripara alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca: gli spari, il parapiglia; Attentato a Washington, Trump salvato: spari e un agente colpito, cosa è successo; Sparatoria al gala dei media con Trump, arrestato l'aggressore; Sparatoria alla Casa Bianca, Trump viene portato via protetto dalla sicurezza. Il caos nella sala.

Spari alla Casa Bianca, l’attentatore è un insegnante di 31 anni: lunedì in tribunale. Trump tira dritto: Ora vinciamo in IranEmergono nuovi dettagli sulla sparatoria che ha sconvolto la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca all’Hilton di Washington. L’aggressore, identificato come Cole Tomas Allen, 31enne di Tor ... gazzettadelsud.it

Nuovo tentativo di attentato a Trump. Spari alla cena con i giornalisti accreditati alla Casa BiancaAncora paura attorno a Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti è stato evacuato d’urgenza insieme alla first lady Melania Trump durante la tradizionale cena annuale della White House Corresponde ... farodiroma.it

Alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca c'era anche Erika Kirk, vedova di Charlie Kirk, ucciso con un colpo di arma da fuoco durante un comizio lo scorso 10 settembre - facebook.com facebook

Le immagini delle telecamere a circuito chiuso della Casa Bianca mostrano le fasi in cui l'aggressore, Cole Tomas Allen, supera correndo la zona dei controlli, attivando la risposta armata degli agenti. via Truth: realDonaldTrump #davedere x.com